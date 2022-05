Kumluca'da başpehlivan belli oldu!

Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında bu yıl 23.'sü düzenlenen yağlı güreşlerde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.



Kumluca Karatepe Stadı'nda, Türkiye'nin değişik illerinden 13 boyda yaklaşık bin 300 sporcunun katıldığı güreşler son günde yaklaşık 12 saat sürdü. Müsabakalarda 74 başpehlivan üstünlük sağlayabilmek için büyük çaba sarf etti.



Finalde Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek güreşti.



Başpehlivanlar normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlama güreşine geçildi. Rakibine yaptığı hamle sonucu sakatlanan Ali Gürbüz'e sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından tekrar sakatlanan Ali Gürbüz güreşi bırakmak zorunda kalınca, Yusuf Can Zeybek, 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu.



Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz ikinci, Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek üçüncü sırayı aldı.



Başpehlivan Yusuf Can Zeybek ve diğer dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, uzun ve zorlu çalışmanın sonucunda başpehlivan olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Hedefinin Kırkpınar Güreşlerinde de başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirmek olduğunu ifade eden Zeybek, "Aileme, hocalarıma ve güreşlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim Kırkpınar'da da başpehlivan olabilmek ve altın kemeri Antalya'ya getirmek. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz, buradan güreşseverlere sesleniyorum, bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.



Güreşlerde açık arttırma usulü ile yapılan güreş ağalığını ise son üç yılın güreş ağası seçilerek, Kumluca Güreşleri Güreş Ağalığı altın kemer sahibi olan iş insanı Niyazi Çiftçi 707 bin lira vererek kazandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ