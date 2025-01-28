Kuminga, son takas gününe kadar kadro dışı!

Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'nın, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezonun son takas gününe kadar forma giyemeyeceği duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kuminga, son takas gününe kadar kadro dışı!
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28 Ocak 2025 12:48
Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'nın, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezonun son takas gününe kadar forma giyemeyeceği duyuruldu.

Warriors, Kuminga'nın sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle en azından son takas gününe dek parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

22 yaşındaki oyuncu sakatlığını 4 Ocak'ta yaşamış ve son 11 maçı kaçırmıştı. Kuminga'nın yakın zamanda yeniden değerlendirildiği ve iki hafta içinde tekrar değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Golden State forvetinin iyileşme sürecinde güzel bir ilerleme kaydettiği ve önümüzdeki hafta sahada hafif bireysel antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu olacak olan Kuminga, bu sezon 32 maçta 16.8 sayı, 5.0 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarına sahip.

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