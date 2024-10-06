Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, en iyi oynadığına inandığı pozisyonun "kısa forvet" olduğunu söyledi.



Kuminga kendisini kısa forvet olarak daha iyi gördüğünü belirtirken, uzun forvet oynamaya da açık olduğunu belirtti:



"Günün sonunda, kısa forvet olduğumu biliyorum. O pozisyonda en üst düzeyde rekabet edebilirim. Ancak takım benden ne istiyorsa odur. Kısa forvet veya başka bir pozisyon fark etmez."



Kuminga, yaz boyunca şutları üzerinde çalıştığını ise sözlerine ekledi:



"Pas alır almaz yolladığım şutlarımın yüzdesini çok daha yukarı çekmek istiyorum. Bu herkese yardımcı olur, sahayı biraz daha açar."



Kuminga'yı uzun forvet olarak gördüğünü söylemiş olan koç Steve Kerr'ün, an itibariyle genç oyuncunun Draymond Green'in yanında yer aldığı veya Green'in uzun forvet olarak geleneksel bir pivotla oynadığı ilk beş kadroları arasında karar verme aşamasında olduğu bildirilmişti.



Kuminga, 2023-24 sezonunda 74 maçta ortalama 16.1 sayı, 4.8 ribaund ve 2.2 asist üretmişti.



