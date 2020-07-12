Kümede kalma savaşındaki Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kümede kalma savaşındaki Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş
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12 Temmuz 2020 14:58
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 8 galibiyet ve 8 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde, cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor.



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