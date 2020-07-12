Kümede kalma savaşındaki Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 8 galibiyet ve 8 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde, cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 8 galibiyet ve 8 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde, cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor.