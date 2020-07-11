Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak

MKE Ankaragücü, kümede kalma yolunda Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.

Haber; AA
Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak
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11 Temmuz 2020 13:34
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 32. hafta maçında 12 Temmuz'da sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.

Ligde 26 puanla son sırada yer alan ve 15. Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'e veda edebilir.

MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken TFF 1. Lig'e düşen ilk ekip olabilir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasından sonra MKE Ankaragücü, galibiyet elde edemedi. Aradan sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 

Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

 


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