Kum fırtınası Ankara neden oldu? Ankara kum fırtınası videosu (Yeni)

Kuym fırtınası görüntüleri izleyenleri şoke etti. Daha önce alışılmamış şekilde kum fırtınasına maruz kalan Ankaralıların çektiği görüntüler şoke etti. Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde dün akşam üstü kuvvetli rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Bir kısım esnaf, iş yerlerinin zarar görmemesi için kepenk kapatırken, fırtına nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandı.Ankara Polatlı'da oturanlara korkulu dakikalar yaşatan kum fırtınası kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini kısmen Ankara merkezinde de hissettirdi. Gökyüzü gri-sarı bir renge bürünürken, adeta kentin üstüne toz yağdı.Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı altı vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.Kum fırtınasının bir kez daha olacağına veya olmayacağına dair kesin bir durum bulunmuyor. Vatandaşlar olarak yapılması gereken yetkililerin önlemlerine veya varsa dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat etmek önemlidir.Kümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu. Tabanı 4 km altında bulunur. Kümülonimbus tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişebilir.