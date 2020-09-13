Kum fırtınası Ankara neden oldu? Ankara kum fırtınası videosu (Yeni)
Ankara'da gerçekleşen kum fırtınası yeni videosu görülünce bu inanılmaz doğa olayının detayları ortaya çıktı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak ve gök gürültülü yağışlar gelebilir. Ankara kum fırtınası neden olduğu sorusuna ilişkin yapılan araştırmada karşımıza çıkan ise hava basıncı ve yağışların olmaması sebep gösterilebilir. Neden kum fırtınası olur? Kum fırtınası nedir? Kum fırtınası zararlı mı? cevapları haberimizde.
Kuym fırtınası görüntüleri izleyenleri şoke etti. Daha önce alışılmamış şekilde kum fırtınasına maruz kalan Ankaralıların çektiği görüntüler şoke etti. Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde dün akşam üstü kuvvetli rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Bir kısım esnaf, iş yerlerinin zarar görmemesi için kepenk kapatırken, fırtına nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandı.
Ankara Polatlı'da oturanlara korkulu dakikalar yaşatan kum fırtınası kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini kısmen Ankara merkezinde de hissettirdi. Gökyüzü gri-sarı bir renge bürünürken, adeta kentin üstüne toz yağdı.
KUM FIRTINASI NEDEN OLUR
Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.
ANKARA'DAKİ KUM FIRTINASI GÖRÜNTÜSÜ İZLE YOUTUBE
ANKARA'DA 6 VATANDAŞ YARALANDI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı altı vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
DÜNYADA KUM FIRTINASI GÖRÜLEN YERLER
Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.
KUM FIRTINASI TEKRAR OLUR MU?
Kum fırtınasının bir kez daha olacağına veya olmayacağına dair kesin bir durum bulunmuyor. Vatandaşlar olarak yapılması gereken yetkililerin önlemlerine veya varsa dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat etmek önemlidir.
CB BULUTU NEDİR?
Kümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu. Tabanı 4 km altında bulunur. Kümülonimbus tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişebilir.