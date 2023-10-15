Kulusevski, bahis iddiaları hakkında konuştu

Tottenham Hotspur forması giyen İsveçli futbolcu Dejan Kulusevski, İtalya'da çıkan bahis iddiaları hakkında konuştu.



Bahis oynadığı iddia edilen Juventuslu oyuncu Nicolo Fagioli ile Juventus'ta beraber forma giyen Kulusevski, yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.



Kulusevski, ''Bu yaşananlar çok üzücü. Oyuncuların çoğunu tanıyorum. Çoğu arkadaşım. Duyunca çok şaşırdım. Bu iyi bir şey değil. Olmamalıydı.'' dedi.



İsmi geçen kişilerin yardım alması gerektiğini söyleyen İsveçli oyuncu, "Umarım bu konuda yardım alırlar. Bu doğru bir şey değil. Özellikle biz futbolcular hayatta her şeye sahipken hiç değil. Yanlış şeyler yapmak kolaydır ama bazen güçlü olmanız gerekir, güçlü değilseniz yardım almanız gerekir." şeklinde konuştu.







