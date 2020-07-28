Kulüplerin yabancı sınırı kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, federasyonun aldığı yabancı kararının bu sezon uygulanmaması için görüşme yapacaklarını söyledi.Yabancı sınırının aceleyle alınmış bir karar olduğunu belirten Sepil, "Futbol federasyonu yabancı kararı aldı. Bunu da bizimle paylaştı. Yine bu konuda da federasyonla yaptığımız toplantılarda, bu karar alınmadan kulüplerle son istişare yapılmasını rica ettik. 18 kulüp olarak birçok konuda ortak tavır alabiliyoruz, burada kulüplerin çok doğal olarak değişik düşünceleri var. Her kulüp, yabancı oyuncu sayısında ortak paydada birleşmiyor, bu da doğal. Geçmişteki kontratlar, kulüplerin statüleri... Ancak buna rağmen ortak görüş belirdi. Bu yapılan çok hızlı yapılmıştır, bu uygulamanın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmadığı gibi, zaten şu anda zor olan ekonomilerinde büyük yara açacak." dedi.Sınırla ilgili önümüzdeki sezonun geçilerek bir karar alınması gerektiğini belirten başkan, "Bu konu çok speküle ediliyor. Yabancı oyuncu sayısının değişmesini erteleyelim. Bu kadar hızlı kararın kulüplere hiçbir yararı yoktur. Önümüzdeki zamanı da çok akıllı şekilde değerlendirip, görüşü alınması gereken herkesin görüşü alınarak, 2021-22 sezonundan başlayacak bir yabancı sayısı düzenlemesi olabilir diyoruz. Kulüplerin hepsinin burada da değişik düşünceleri var ama bu uygulamanın bu sene yapılmasının Türk futboluna hiçbir faydası yok." ifadelerini kullandı.