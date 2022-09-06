Kulüplere enerji tasarrufu için yeni çağrı

Almanya'da bünyesinde yaklaşık 90 bin kulübü barındırıan Alman Olimpik Spor Birliği (DOSB), üyelerine enerji tasarruf etme çağrısında bulundu.



ALMANYA'DAN ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI



DOSB'den yapılan açıklamada, yüzme havuzlarının ve spor tesislerinin tamamen kapanmasını önlemek için spor dernekleri, gelecek aylarda yüzde 20 enerji tasarruf etmeye çağrıldı. DOSB Başkanı Thomas Weikert, spor kulüplerinin zor durumlarda topluma katkı sağladığını ve bir kez daha sosyal sorumluluk üstlendiğini belirtti.



"REZERVLER TÜKENDİ"



DOSB Üst Yöneticisi Torsten Burmester de 90 bin spor derneğine üye olan 27 milyon kişin enerji tasarrufu konusunda önemli bir güç oluşturabileceğini ifade ederek, "İki yıldan fazla süren salgından sonra rezervler tükendi ve birçok kulüp patlayan enerji maliyetlerini kaldırmayacak duruma geldi." şeklinde görüş belirtti.



"FİNANSAL RAHATLIĞA İHTİYAÇ VAR"



Burmester, siyasetçilerin enerji krizinde, Kovid-19 salgını dönemindeki hataları tekrarlamamalarını dileyerek, "Kulüplerimizin hissedilebilir bir şekilde finansal olarak rahatlamaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.



DOSB, üye derneklere; enerji tasarrufu sağlamak için kısa duş alma, enerjinin nasıl kullanıldığının raporlanması, gerekli olmayan elektronik cihazların kapatılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi bir dizi öneride bulundu.





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