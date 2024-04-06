Kulüplerden TFF'ye seçim baskısı!

Süper Lig'de yaşanan olaylar sonrası eleştiri oklarını üzerine çeken TFF yönetimi için kulüplerden hamle geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini istiyor.



TFF'NİN HEDEFİ TEMMUZ



TFF'nin niyetinin ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, ardından seçimli genel kurula gitmek olduğu kaydedildi.



KULÜPLER "BU TARİH GEÇ" DİYOR



Kulüpler Birliği'nin de bu tarihi çok geç olarak gördüğü ve dört büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.



1. LİG'DEN TAKIMLAR DA İSTEMİYOR



Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulüp TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiğini bildirdi.





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