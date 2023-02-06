Kulüplerden depremzedeler için yardım kampanyası!

Spor kulüpleri, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bir yardım kampanyası başlattı.



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI!



"Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz.



AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır.



Tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz.



İhtiyaç listesi:



1. Çadır İçi Soba

2. Uyku Tulumu

3. Standart ve Termal Battaniye

4. Cep Isıtıcısı

5. Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank

6. Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin)

7. Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/Yetişkin)

8. Polar Battaniye, Polar Ara Katman

9. Kalın Kazak

10. Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk)

11. Kışlık Çorap

12. Bebek Maması

13. Hijyen Malzemeleri (Bebek Bezi/ Hijyenik Ped)

14. El Feneri ve kalem pil



Galatasaray Taçspor Tesisleri: Küçükbakkalköy, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. No:29, 34750 Dudullu Osb / Ataşehir / İstanbul



Not: Yardım malzemeleri, Nef Stadyumu P1 Otopark Alanı'nda toplanacaktır."



FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



"ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ. KULÜBÜMÜZ, DEPREM İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI.



Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık.



Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz."



BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



"Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir.



Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.



Beşiktaş JK"



TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI



"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardımlarınızı bekliyoruz.



İhtiyaç listesindeki yardım malzemelerini Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezine teslim edebilirsiniz.



İhtiyaç Listesi



Battaniye

Tüplü Isıtıcı

Kışlık kıyafet

Kışlık ayakkabı

Çocuk bezi

Çocuk maması

Kişisel temizlik malzemeleri"





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