Kulüplerden 4.8 milyar TL'lik futbolcu ihracatı

Son 5 yılda kulüplerimiz yurt dışına 72 oyuncu satışına imza atarken, bonservis olarak 264.2 milyon euroyu (4.8 milyar TL) kasasına koydu.



Bu sezon Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile Allahyar ve Antalya'dan Doğukan Sinik Hull City'ye transfer oldu. Kayseri'den Emre Demir, Barcelona B'ye giderken, Halil Akbunar Westerlo'nun yolunu tuttu. Galatasaray'dan Marcao Sevilla'ya, Ozornwafor Charleroi'ye imza attı. Karagümrük'ten Pesic Kızılyıldız'a gitti. Son olarak Rıdvan Yılmaz Rangers'a transfer oldu.



FENERBAHÇE İLK SIRADA



Bu dönemde, Fenerbahçe 70 milyon euro değerinde futbolcu satarken, Galatasaray 50.1 milyon euro gelir elde etti. Trabzonspor 35 milyon euro, Beşiktaş ise 20 milyon euro kazandı. Alanya (12.5 M), Y.Malatya (12 M) ve Kasımpaşa (10.9 M) dört büyükleri takip eden takımlar oldu.



Süper Lig ekipleri; Suudi Arabistan ve İtalya'ya 10'ar, Fransa ve İngiltere'ye 6'şar, Çin ve İspanya 5'şer ve Belçika'ya 4 oyuncu gönderdi.







