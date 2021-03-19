Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

Son yıllarda katlanarak büyüyen borçlarını çevirmekte çok zorlanan dört büyük kulüp, yeniden yapılandırma için Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı ve 16:00'da imzalar atıldı.



Buna göre daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edidi. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak.



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bugün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer aldı



NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"DAHA UZUN SÜRELİ YAPILANDIRMA"



"Türk futbolunun geleceği için yeni bir sayfa açılıyor. Uzun süren görüşmeler sonucunda dört kulübümüz, yeni bir anlaşmaya imza atacak. Kulüplerimiz önceki dönemden daha uzun süreli yapılandırma şansına sahip olacaklar. Türk futbolunun uzun yıllardır devam eden mali sorunları var ve zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreci daha zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde, bu anlaşma kulüpleri rahatlatacaktır. Nefes alacaklar ve önlerini görebilecekler. Türk futboluna ve kulüplerin mali sorunlarına yapıcı destekleri nedeniyle tüm bankalarımıza teşekkür ederiz. TFF olarak temel amacımız, kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmalarıdır"



"TAKIMLARIN CEZA ALMASINI İSTEMİYORUZ"



"İki yıldır kulüplerin harcama limitlerini titizlikle uyguluyoruz ve bununda meyvelerini almaya başladık. TFF olarak, UEFA ile birlikte anında harekete geçtik. Salgın döneminde esneklikler sağladık. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Özellikle takımların UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. Günü kurtarmak için değil, gelecek adına adımlar atıyoruz. Yeni spor kulüpleri yasasının da yüce Meclis'ten kısa sürada çıkmasını bekliyoruz. Kulüplerden bu süreçte anlaşmalarına tam anlamıyla uymalarıdır. İhtiyacı olan diğer kulüplerin de sorunları aynı şartlarda çözebileceğine inanıyoruz. Kulüplerimize zor günlerinde destek çıkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman federasyonumuzun yanında olan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. "



AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

"PANDEMİDE ÇOK ZORLANDIK"



"Kulüplerimizi bu şekle getirdik ve hatalarımızı kabul etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum, hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeseydi, Türk sporunu ileriye taşıyamayacaktık. Kendilerine minnettarız. Popülist yaklaşımlarımız nedeniyle pandemide daha da zorlandık. Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız. Bu anlaşma ile bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm kulüplerin mali disipline sahip çıkması, popülist hareketlerden vazgeçmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yolu açtığı için minnettarız. Bankalarımıza teşekkür ederiz. Banka çalışanlarına da teşekkür ederim. Kıymetini bilelim, hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım başarılarımızla bu desteklere karşılık veririz. "



MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

"SPORCU ALAMADIK, CEZA ÇEKTİK"



"Sürecin başından beri içindeyim. Süper Lig kulüplerinin 14 Milyar TL borcu, 4 Milyar TL borcu vardı. Bu mantıktan yola çıktık. Sayın Bakan Kasapoğlu geldiği günden itibaren bununla uğraştı. Hiç para harcamadan, 4 yılda ödenebiliyordu. 4 yıl ödemesiz, 10 yıl vade istedik. Bankaların bunun altından kalkması mümkün değildi. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim. Sporla yatıp kalkan, halkımıza da mutluluklar ve iyi seyirler diliyorum. Dürüst ve fair yarışmalar diliyorum."



AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"FFP KURALLARINA UYMAK ZORUNLULUK"



"Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin Finansal Fair-Play ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan, cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Bankalar Birliği'ne teşekkür ederiz."





