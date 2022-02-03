Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Cezire ikinci turda!

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 18. Kulüpler Dünya Kupası başladı.
Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonunun (OFC) belirlediği Tahiti kulübü Pirae karşılaştı.
El-Cezire, Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosanovic ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Abdoulay Diaby'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Pirae'nin tek golünü Mohammed Rabii kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından El-Cezire, 6 Şubat'taki 2. turda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile karşı karşıya gelecek.
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Şubat'ta Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.
Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonunun (OFC) belirlediği Tahiti kulübü Pirae karşılaştı.
El-Cezire, Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosanovic ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Abdoulay Diaby'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Pirae'nin tek golünü Mohammed Rabii kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından El-Cezire, 6 Şubat'taki 2. turda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile karşı karşıya gelecek.
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Şubat'ta Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.