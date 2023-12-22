Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler'e destek

FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemleri, Halil Umut Meler'e destek mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler'e destek
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22 Aralık 2023 18:59
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında görev yapacak hakemler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşadığı saldırı nedeniyle hakem Halil Umut Meler'e destek mesajı yolladı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından video paylaşan hakemler, "Merhaba Umut, gördüğün gibi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alan bu büyük aile, senin yanında. Arkadaşımız, sana kucaklar dolusu sevgi yolluyoruz." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'in her zaman yanında olduklarını vurgulayan hakemler, "Sen, ailemize aitsin. Neler yaşandığını biliyoruz ve arkanda olduğumuzu bilmeni, endişelenmemeni istiyoruz. Kendine iyi bak, güçlü kal. Cidde'den sevgilerle!" değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense, bugün TSİ 21.00'de karşılaşacak.

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