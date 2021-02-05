Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Çebi oluyor

Mehmet Sepil'in istifa ettiği Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı makamına Ahmet Nur Çebi geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Çebi oluyor
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05 Şubat 2021 11:10
Beşiktaş ile F.Bahçe'nin başkanları dün bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığı ve TFF gündemine dair görüşme yaptığı belirtildi. Kulüpler Birliği'nde bugün yapılacak başkanlık seçiminde kimin başkan olmasının kulüpler adına daha faydalı olacağının konuşulduğu buluşmada Koç, "Kulüpler sizin başkanlığınızı istiyor" dedi. Daha önce kendisine yapılan teklifi geri çeviren Çebi'nin "Ağabeylik yaparım" dediği kaydedildi. Toplantıya Karagümrük ve Kasımpaşa temsilcileri de katıldı.

Bu arada başkanlık için adı geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise öneriye sıcak bakmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de adaylardan biri... Büyükekşi'yi Galatasaray destekliyor.

Ayrıca toplantıda TFF ile ilgili özellikle pandemi sürecinde kulüplere yardımcı olunmamasına yönelik konuların da görüşüldüğü ifade edildi. Kulüpler Birliği başkanlık seçimi bugün 14.30'da yapılacak.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili A Spor'da açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Biri Kulüpler Birliği Başkanı olmak isterse, destek olurum. Bizden ağabeylik görevi yapmamızı isterlerse, bize karşı tercih varsa, Kulüpler Birliği Başkanı da olurum. İki yükü de omuzlarıma alıp, devam ederim." ifadelerini kullandı.



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