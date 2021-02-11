Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkan yardımcıları Süleyman Hurma ile Fatih Saraç katıldı.



Toplantıda yayıncı kuruluş, yabancı meselesi ve limitler konuşuldu. En dikkat çekici maddelerden biri de son zamanlarda iyice tartışma konusu olan VAR kararlarındaki hatalardı. Çebi ve yönetimi, VAR konusundaki hassasiyeti TFF'ye iletti.



Kulüpler, "VAR'ın başındaki her hakem kendine göre bir standart belirliyor. Bundan çok rahatsızız, bu işin çözülmesi gerekir" dedi. Bu konuda ortak bir çalışma yapılması kararı alındı. Ayrıca zirvede, sezon sonuna kadar değiştirilen ve 'maç kadrosunda 16 yabancının yazılması' kararının, ligler bittikten sonra tekrar gözden geçirilmesi istendi.



