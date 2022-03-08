Kulüpler Birliğinden hakem kararlarıyla ilgili flaş açıklama!

Kulüpler Birliği Vakfı, 13 hakemin görev listesinden çıkarılma kararına dahil olmadıklarını belirten bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliğinden hakem kararlarıyla ilgili flaş açıklama!
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08 Mart 2022 22:30
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem kararıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, alınan kararda Kulüpler Birliği'nin bilgisi ve dahli olmadığı belirtildi.

İşte Kulüpler Birliği'nin açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8 Mart 2022 Salı günü kamuoyu ile paylaşılan "Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları" başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı'nın hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." 

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