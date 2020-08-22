Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nden yeni MHK için teklif ve tavsiye edeceği isimleri istedi. Ligin başlamasına üç hafta kala Zekeriya Alp'in MHK Başkanlığından sürpriz istifası üzerine Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında telefon diplomasisi başladı.



Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Kulüpler Birliği de artık "Nasıl genç teknik adamlar ve genç oyuncuları tercih ediliyorsa", yeni MHK'nın da gençlerden oluşmasını talep etti. Kulüpler Birliği, yeni MHK'da eski gelip-giden isimlerin olmamasını, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den istedi.



Ligin başlamasına üç hafta kala hakem ve gözlemci klasmanlarının henüz açıklanmamış olması, seminer, kamp, testler gibi çok sayıda konu başlığı yeni MHK'yı bekliyor. Yeni MHK Başkanı'nın tayin edilmesi, kurulun belirlenmesi, görev dağılımı ve takvimin hızla işlemesi gibi yoğun bir gündem olacak.



Kuddusi Müftüoğlu, Bülent Yıldırım ve Serdar Tatlı gibi isimlerin adı MHK Başkanlığı için geçiyor.



