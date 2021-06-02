Kulüpler Birliği, yabancı sınırını kabul etmedi!

Kulüpler Birliği, TFF'nin yeni açıkladığı yabancı sınırı kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Kulüpler Birliği, yabancı sınırını kabul etmedi!
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02 Haziran 2021 23:09
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı sınırı ve ligin kademeli olarak 18 takıma düşürülmesi kararına karşı olduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de kademeli olarak uygulanacak olan yeni yabancı kuralı;

2021-2022, 8+6
2022-2023, 7+5
2023-2024, 6+4



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