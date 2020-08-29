Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre naklen yayın konusu da tartışılıyor. Krizi çözmek isteyen Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün tarafları bir araya getirdi.



Sözcü'den Bahadır Çokişler'in haberine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da katıldığı gergin geçen toplantıda indirim talep eden beIN Grubu'na karşı Kulüpler Birliği Vakfı'nın tavrı netti: Hayır!



İLGİ ÇEKEN DİYALOG



İki kez indirim yapan Katarlı grup, daha toplantının başında bu paraları ödeyemeyeceklerini ve zarar ettiğini ileri sürdü. Sinirlenen başkanları teskin eden, kulüplerden yana tavır alan ve anlaşmaların olduğunu dile getiren Kasapoğlu, herkesi tek tek dinledi…



Özellikle şu diyaloglar dikkat çekti:



BEIN: Lige 3 takım daha geldi, masraflarımız arttı.



KBV: Dalga mı geçiyorsunuz! Tamam o zaman, o üç takımın maçlarını başka platforma verelim.



BEIN: Olmaz.



KBV: Ödeyemezseniz bırakın. Bir konsorsiyuma verelim yayın haklarını.



BEIN: Biz yayınlayabiliriz.



KBV: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dekoder satsın. Kâr payı alsın.



BEIN: Hayır. Zarar ederiz. Bu paraları ödeyemeyiz.



KBV: Kaç dekoder sattınız, bilgileri paylaşın. Reklam gelirlerinizi açıklayın.



ŞARTLARI YERİNE GETİRSİN



Tüm bu tartışmalardan bir sonuç çıkmadı. Bakan Kasapoğlu kulüplerden yana tavır alarak indirim talebini desteklemediğini ve kulüplerin mağdur edilmemesini istedi. Kulüpler, TFF'ye de şu çağrıyı yaptı:



"Bizim adımıza indirim pazarlığı yapmayın. Gerekirse maçları yayınlamayalım. beIN ile anlaşmamız var. Şartları yerine getirsin."



Toplantının sonunda bombayı patlatan beIN oldu: 2 yıl daha uzatalım, biraz indirim yapın!



Kulüplerin tavrı netti: Hayır!



ALİ KOÇ VE NİHAT ÖZDEMİR ARASINDA O DİYALOG



KBV, maçlara seyirci alınmasını istedi, TFF sadece localara alınsın dedi. Seyircilerden de test isteneceğini belirtti. Maliyet nedeniyle buna karşı çıkan kulüpler devlet desteğinin şart olduğunu Bakan Kasapoğlu'na iletti.



Toplantının en dikkat çekici diyaloglarından biri de Ali Koç ile Nihat Özdemir arasında yaşandı.



ÖZDEMİR: Bankalar Birliği ile imzalayın.



KOÇ: Bu ödemeleri yapamayız. Hiçbir kulüp ödeyemez.



ÖZDEMİR: Bankalar idare eder. İmzalayın.



KOÇ: Nasıl olur?



ÖZDEMİR: Ben her gün neler imzalıyorum!



