Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Haber; AA
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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
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18 Şubat 2021 23:16
Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, ziyarette spor yasası ve Türk futbolunun güncel konularının konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, vakfın başkan yardımcıları Ali Koç ile Süleyman Hurma, TFF başkan vekili Mehmet Baykan ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in yer aldığı aktarıldı.



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