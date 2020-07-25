Kulüpler Birliği Vakfı'nda yayıncı kuruluş çatlağı!

Kulüpler Birliği Vakfı'nda (KBV), son zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı önemli kararlar ciddi bir şekilde tartışılmaya başladı. Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç, Nihat Özdemir'in Digiturk ile yaptığı indirim görüşmelerinde Kulüpler Birliği'nin fikrini almadan hareket ettiğini belirtip tepki gösterdi.
Saraç'ın da aralarında bulunduğu bütün kulüpler, "İndirim oranıyla ilgili pazarlık yapma yetkisini TFF'ye kim verdi?" sorusuna cevap arıyor. Kulüplerin yeni yayıncı kuruluş anlaşmasında zarar göreceğini belirten Başkanlar, federasyonun Digitürk lehine hareket etmesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.
Küme düşme ve 8 yabancı konusunda yaptıkları itirazların görmezden gelindiğini belirten Süper Lig'in patronları, çıkış yolu bulmak adına federasyona karşı tek ses olup tepkilerini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Saraç'ın da aralarında bulunduğu bütün kulüpler, "İndirim oranıyla ilgili pazarlık yapma yetkisini TFF'ye kim verdi?" sorusuna cevap arıyor. Kulüplerin yeni yayıncı kuruluş anlaşmasında zarar göreceğini belirten Başkanlar, federasyonun Digitürk lehine hareket etmesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.
Küme düşme ve 8 yabancı konusunda yaptıkları itirazların görmezden gelindiğini belirten Süper Lig'in patronları, çıkış yolu bulmak adına federasyona karşı tek ses olup tepkilerini ortaya koyacaklarını ifade etti.