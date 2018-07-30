Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'da toplanacak

Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere yarın İstanbul'da toplanacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, toplantının, vakfın Maslak'taki merkez binasında saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.
Toplantıda, önemli gündem maddelerinin görüşüleceği kaydedildi.
Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, toplantının, vakfın Maslak'taki merkez binasında saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.
Toplantıda, önemli gündem maddelerinin görüşüleceği kaydedildi.