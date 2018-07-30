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Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'da toplanacak

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, toplantının, vakfın Maslak'taki merkez binasında saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'da toplanacak
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30 Temmuz 2018 14:09
Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere yarın İstanbul'da toplanacak.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, toplantının, vakfın Maslak'taki merkez binasında saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

Toplantıda, önemli gündem maddelerinin görüşüleceği kaydedildi.

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