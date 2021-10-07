Kulüpler Birliği toplantısından çıkan kritik 3 madde

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Kulüpler Birliği MHK sisteminin değişmesi için düğmeye bastı. Aağaoğlu, dün yaptığı açıklamada yol haritasının belirlendiğini TFF Başkanı Nihat Özdemir ile de görüşüleceğini ifade etti.

Haber; Sabah
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Kulüpler Birliği toplantısından çıkan kritik 3 madde
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07 Ekim 2021 10:25
Kulüpler Birliği toplantısından çıkan sonuçlar ortaya çıktı. Hakem atamalarını MHK'nın bütün üyelerinin yapması gerektiğini savunan Kulüpler Birliği, şeffaflıktan uzak bir yapının da tartışılacağını düşünüyor. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan Yunus Emre Sel'in o haberi...

HAKEM ATAMALARINI MHK'NİN BÜTÜN ÜYELERİ YAPSIN

Kulüpler Birliği'nin masasındaki taslak ortaya çıktı. İşte 3 maddede o detaylar:

1-MHK içerisinde bir değişime gidilsin, sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor, MHK kendi içerisinde köklü bir çözüm bulsun.

2-Nihai çözüm bulunana kadar MHK'nin hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlemesi ile hakem ataması yapılsın. (Üçlü hakem atamasına göre; hakem görevlendirmelerini sadece 3 MHK üyesi yapıyor)

3-Sezon sonu itibariyle içerlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı 7 hakemin, hakemliğine son verilsin.


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