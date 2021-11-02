Kulüpler Birliği toplanıyor!

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün MHK ve yayıncı kuruluş gündemiyle toplanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği toplanıyor!
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02 Kasım 2021 10:01
Kulüpler Birliği Vakfı, bugün saat 13.00'te Trabzonspor ve Birlik Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetiminde toplanıyor.

Birliğin gündeminde; yeni atanan Merkez Hakem Kurulu ile sistem değişikliğine gidilmesi yönünde atılacak adımlar ve oluşturulan çalışma grubuyla yapılacak işlemlerin olması bekleniyor.

Ayrıca yeni yayın ihalesi konusunda da atılacak somut adımların gözden geçirileceği bildirildi.


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