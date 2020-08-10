Kulüpler Birliği - TFF toplantısında neler yaşandı?

FENERBAHÇE İSTEDİ

TRABZONSPOR VE GALATASARAY KABUL ETMEDİ

LİSANS KURULU İLE GÖRÜŞME BAŞLADI!

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı adına 8 başkan arasında 'takım harcama limitleri' ile ilgili toplantı sona erdi.Toplantıda Fenerbahçe adına başkan, Galatasaray adına başkan, Beşiktaş adına başkanve Trabzonspor adına başkanyer aldı.Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'den 3 talepte bulundu. Bu taleplerden ilkioldu.İkinci olaraktalep edildi. Bu talepte özellikle Kasımpaşa'nın isteği etkili oldu.Ayrıcaistendi.Kulüp başkanları ve TFF yöneticileri arasında karşılıklı fikir alışverişleri de yapıldı.TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti.Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "" derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "" cevabını verdi.Kulüp başkanlarının Riva'dan ayrılması sonrası TFF yönetimi, Lisans Kurulu ile görüşmeye başladı.