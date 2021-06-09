Kulüpler Birliği'nden TFF'ye transfer talebi

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) çeşitli taleplerde bulundu.



Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonuna dair ana sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesi, bu konuda herhangi bir pazarlık yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmediği takdirde ise teminat/garanti mektuplarının geri çağrılması dahil hukuki yolların kullanılması yönünde talebini TFF'ye iletti.



Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için birinci ve ikinci transfer döneminin bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer dönemi bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusundaki talebin de federasyona iletildiği kaydedildi.



Vakıf ayrıca gelecek sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayımlanma zorunluğunun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.



Kulüpler Birliği ayrıca giderek büyüyen futbol gelirlerine rağmen aynı oranlarda artırılmayan isim hakkı paylarının eski oranlarına çıkarılması hususunda girişimlerde bulunulması yönünde talepte bulundu.



Yakın zamanda organize edilecek E-Spor Lig ve turnuvalarında kullanılmak kadıyla EA Sports'a bildirilmek üzere Süper Lig isim ve logosunu kullanma hakkının, bununla birlikte diğer mobil aplikasyon ve oyunlarda kullanılmak üzere Süper Lig isim ve logosunu kullanma hakkının Kulüpler Birliğine de verilmesi talebini TFF'ye ulaştırdı.



Vakıf, bilet satış hususunda anlaşma yapılan firmadan, ihtiyaç duyulan yasal zemin oluşturularak üye bilgilerinin taraftarı olduğu takım ile paylaşılmasını sağlaması, aynı zamanda gelecek sezondan itibaren geçerli olacak şekilde dinamik ücret uygulamasına uygun gerekli altyapıyı oluşturulmasını istedi.



