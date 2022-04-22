Kulüpler Birliği'nden Saffet Sancaklı'ya cevap

Süper Lig Kulüpler Birliği, son günlerin gündem maddelerinden TBMM'de görüşülen spor yasasının bazı maddelerinin yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili açıklama yayınladı.Yapılan açıklamada ayrıca eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı'ya da cevap verilerek tüm kulüp başkanlarından özür dilemeye çağırıldığı belirtildi.İşte Kulüpler Birliği'nden yapılan o açıklama: