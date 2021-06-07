Kulüpler Birliği'nden kritik zirve!

Kulüpler Birliği bugün kritik toplantılar yapacak.



İstanbul'da gerçekleşecek olan görüşmelerde Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu önce bir toplantı yapacak, ardından da diğer kulüp yöneticileri ile bir araya gelinecek.



Gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşülerek gündemdeki konulara dair çözüm bulunması adına talepler iletilecek.



4 ANA BAŞLIK VAR



Kulüpler 4 ana konu etrafından TFF'ye görüşlerini iletecek.



Pandemi nedeniyle bazı kulüplerin küme düşme talebinde bulunması konusu gündeme getirilecek. Bunun dışında yayıncı kuruluşun indirim talebinde bulunması, ödemelerde yaşanan aksamalara çözüm bulunması istenecek.



Yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sayısı ve bunun yanı sıra yüzde 30 olan harcama limitleri sapma payının yeni sezonda kaldırılmasıyla ilgili düşünceler aktarılacak.



