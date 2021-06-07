Kulüpler Birliği'nden kritik zirve!

Kulüpler Birliği'nin yönetim kurulu önce kendi arasında gerçekleştireceği görüşmenin ardından kulüplerle toplantı yapacak. Sonra da TFF ile bir araya gelinecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kulüpler Birliği'nden kritik zirve!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 08:34
Kulüpler Birliği bugün kritik toplantılar yapacak.

İstanbul'da gerçekleşecek olan görüşmelerde Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu önce bir toplantı yapacak, ardından da diğer kulüp yöneticileri ile bir araya gelinecek.

Gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşülerek gündemdeki konulara dair çözüm bulunması adına talepler iletilecek.

4 ANA BAŞLIK VAR

Kulüpler 4 ana konu etrafından TFF'ye görüşlerini iletecek.

Pandemi nedeniyle bazı kulüplerin küme düşme talebinde bulunması konusu gündeme getirilecek. Bunun dışında yayıncı kuruluşun indirim talebinde bulunması, ödemelerde yaşanan aksamalara çözüm bulunması istenecek.

Yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sayısı ve bunun yanı sıra yüzde 30 olan harcama limitleri sapma payının yeni sezonda kaldırılmasıyla ilgili düşünceler aktarılacak.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.