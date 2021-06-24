Kulüpler Birliği'nden Adalet Bakanı ile önemli görüşme

Kulüpler Birliği Vakfı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kulüpler Birliği'nden Adalet Bakanı ile önemli görüşme
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24 Haziran 2021 22:02
Kulüpler Birliği Vakfı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcıları Fatih Saraç ve Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Çağrı İlk ile avukat Eda Lermi Zorer'in bulunduğu bir heyet Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ile görüştü.

Toplantıda spor kulüpleri yasa taslağı, korsan yayınla mücadele ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu yapısı konuları ele alındı.


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