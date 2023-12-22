Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı!

Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde yaşanan olayların ardından bugün (cuma) Riva'da toplanacak. Toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı!
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22 Aralık 2023 10:22
Kulüpler Birliği Vakfı, bugün (cuma) Riva'da toplanacak.

Saat 14.30'da başlayacak toplantıda, Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve İstanbulspor'un sahadan çekilme kararı masaya yatırılacak.

Kulüpler Birliği'nde yapılacak toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.

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