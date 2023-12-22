Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı!

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün (cuma) Riva'da toplanacak.
Saat 14.30'da başlayacak toplantıda, Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve İstanbulspor'un sahadan çekilme kararı masaya yatırılacak.
Kulüpler Birliği'nde yapılacak toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.
Saat 14.30'da başlayacak toplantıda, Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve İstanbulspor'un sahadan çekilme kararı masaya yatırılacak.
Kulüpler Birliği'nde yapılacak toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.
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