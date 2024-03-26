Kulüpler Birliği'nde gündem yeni başkan

Ali Koç'un başkanlık görevinden istifası sonrası Kulüpler Birliği, 29 Mart Cuma günü toplanma kararı aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nde gündem yeni başkan
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26 Mart 2024 12:04
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Kulüpler Birliği başkanlığını bıraktığını duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, Ali Koç'un bu kararı sonrası 29 Mart Cuma günü toplanma kararı aldı.

GÖREVİ BIRAKMASI İSTENMİYOR

Öte yandan istifasını veren Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesini isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirlendi.

Toplamda 10 kulüp, Ali Koç'un görevine geri dönmesini istedi. Yapılacak toplantıda son karar verilecek.

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