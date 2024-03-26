Kulüpler Birliği'nde gündem yeni başkan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Kulüpler Birliği başkanlığını bıraktığını duyurdu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, Ali Koç'un bu kararı sonrası 29 Mart Cuma günü toplanma kararı aldı.
GÖREVİ BIRAKMASI İSTENMİYOR
Öte yandan istifasını veren Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesini isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirlendi.
Toplamda 10 kulüp, Ali Koç'un görevine geri dönmesini istedi. Yapılacak toplantıda son karar verilecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, Ali Koç'un bu kararı sonrası 29 Mart Cuma günü toplanma kararı aldı.
GÖREVİ BIRAKMASI İSTENMİYOR
Öte yandan istifasını veren Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesini isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirlendi.
Toplamda 10 kulüp, Ali Koç'un görevine geri dönmesini istedi. Yapılacak toplantıda son karar verilecek.