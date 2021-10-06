Kulüpler Birliği, MHK değişsin istiyor!

Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği, MHK değişsin istiyor!
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06 Ekim 2021 09:15
Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor.

Çaykur Rize-Galatasaray maçında yaşananlar, Trabzonspor'un hakem kararlarına isyanı, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın atılması ve onun öncesindeki pozisyon konusundaki itirazları, F.Bahçe'nin hatalara tepkisi başta olmak üzere tüm kulüpler hakemlerden şikâyetçi olmuştu.

Toplantı sonrası MHK'nin değişmesi için kulüplerin, TFF'ye ortak yazı yollayacağı öğrenildi.

MHK'nin, Rize-Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a 2. yarıya kadar maç vermeyeceği kaydedildi.


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