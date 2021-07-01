Kulüpler Birliği ile Socios.com güçlerini birleştirdi

Kulüpler Birliği Vakfı, taraftar etkileşimini artırmak için Socios.com ile güçlerini birleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği ile Socios.com güçlerini birleştirdi
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01 Temmuz 2021 13:56
Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futboluna taraftar etkileşimini artırmak için Socios.com ile güçlerini birleştirdi.

Açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk futbolunun bir yandan teknoloji ve inovasyon dünyasının yeni trendlerine uyum sağlaması, diğer yandan da finansal anlamda sürdürülebilir değer oluşturması adına çalışmalar yapılacak.

Kulüpler Birliği, "Taraftar Etkileşim Partneri" olarak konumlanacak Socios ile spor kulüpleri başta olmak üzere futbol ekosistemi içerisinde yer alan bütün aktörler için önümüzdeki günlerde eğitimler ve seminerler organize edecek.


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