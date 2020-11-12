TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık çarşamba günü tekrar masaya yatırıldı.



Beşiktaş'ta bir otelde yapılan toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hazır bulunurken, bazı başkanlar online katıldı.



Yayıncı kuruluşun yaklaşık 3 milyar TL olan yayın parasını indirmesine bir kez daha karşı çıkan kulüpler, Özdemir'e fikirlerinin değişmediğini iletti.



Nihat Özdemir ise sorunun çözümü için yayıncı kuruluş ile 14'e yakın görüşme yaptığını vurguladı.



"SON RAKAM BUDUR!"



Rakamın 2 milyar 850 milyon TL'ye indirilmesine razı olan kulüpler, Özdemir'e "Bizim için son rakam budur. Bundan aşağı inmeyiz" dediler. Ayrıca kulüpler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da ekonomik manada destek istediler. Özdemir, "Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebilecekleri rakamı söyledi. Biz de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Mutabık olduğumuz bir karar aldık. Sayın başkanımız, beIN Sports ile görüşecek" ifadesini kullandı.







