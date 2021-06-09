Kulüpler Birliği: '20 takımla devam edelim'

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Süper Lig'in en az 2 sezon daha 20 takımla oynanması talebinde bulundu.



Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru belgesinde, şu ifadelere yer verildi:



"Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e 3 takımın düşmesini Süper Lig'in en az 2 sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig'de yer alacak takım sayısına, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."



Kulüplerin imzasının bulunduğu başvuru belgesinin altında yer alan bilgi notunda ise Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol kulüplerinin, Süper Lig'in 18 takımlı olmasından yana olduğu ancak kulüpler üzerinde oluşacak olumsuz tüm finansal etkilerin giderilmesi ve gerekli planlamanın yapılması şerhiyle imza koyduğu belirtildi.



