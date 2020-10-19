Kulüp Lisans ve FFP Sistemi memnuniyet oranı değerlendirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi hakkında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kulüp Lisans ve FFP Sistemi memnuniyet oranı değerlendirildi
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19 Ekim 2020 21:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi hakkında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ankete katılan kulüplerin memnuniyet oranının yüksekliği dikkati çekti. 

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü'nün yanıt verme süratinden tüm kulüpler memnun kalırken açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Her sezon, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sistemi hakkındaki memnuniyet oranlarının belirlenmesi amacı ile sisteme dahil olan kulüplere gönderilen anketlerin sonuçları belli oldu. Sistem ve ana süreç ile ilgili 6 sorudan oluşan anket formlarına yüzde 100 oranında geri dönüş alındı. Verilen yanıtlar incelendiğinde; kulüplerin, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü'nün yanıt verme süratinden yüzde 100, lisans başvurusunun değerlendirilmesinden yüzde 99, müdürlükten alınan destekten yüzde 98, kulüp ziyaretlerinden yüzde 95, lisans başvuru belgelerinden yüzde 93, lisans başvuru belgeleri son teslim tarihinden ise yüzde 82'sinin memnun oldukları görüldü."



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