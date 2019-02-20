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Kulüp kanalları devri bitti, yeni trend Youtube kanalı!

Dünya genelinde 1990'lı yıllarda kurulmaya başlayan kulüplerin spor televizyon kanalları yerini internet yayıncılığına bırakıyor. YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan futbol kulübü sayısı her geçen gün artıyor

Kaynak: AA
Kulüp kanalları devri bitti, yeni trend Youtube kanalı!
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20 Şubat 2019 14:27
Dünya genelinde 1990'lı yıllarda kurulmaya başlayan kulüplerin spor televizyon kanallarının yerini 2000 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı.

1997 yılında Avrupa'da İngiliz takımları ile başlayan kulüp televizyonculuğunu 1990'lı yılların sonunda İspanyol ve İtalyan takımları takip etti.

2000'li yıllarda ise Arsenal ve Middlesbrough takımları kanallarını kapatarak YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ederken, diğer büyük takımlar da yayınlarını YouTube kanallarına kaydırdı.

Türk takımları ise 2000'li yılların başlarında kanallarını kurarak, televizyondan yayına başladı. 2004'te FB TV, 2005'te BJK TV, 2006'da GS TV, 2009'da ise Bursaspor TV televizyondan yayına geçti.

Barcelona'nın 6 milyon abonesi var
YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan futbol kulübü sayısı her geçen gün artıyor.

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri. 6 milyon abonesi olan Barcelona, dünyada YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 4,3 milyon abonesiyle ezeli rakibi Real Madrid takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 1,9 milyon, Manchester City'nin 1,6 milyon, Manchester United'ın 1,5 milyon ve Arsenal'in 1,2 milyon ve Chelsea'nin 1,1 milyon YouTube abonesi var.

Fenerbahçe, Türkiye'de 709 bin abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen takım. Galatasaray, 658 bin abonesiyle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 271 bin, Trabzonspor'un 112 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Dünyada 1 milyondan fazla YouTube abonesi olan spor kulüpleri:

 Takım  Ülke  YouTube abonesi (Milyon)
 Barcelona  İspanya  6 
 Real Madrid  İspanya  4,3 
 Liverpool  İngiltere  1,9 
 Juventus  İtalya   1,8 
 PSG   Fransa  1,7 
 Manchester City  İngiltere  1,6
 Manchester United  İngiltere  1,5 
 Arsenal   İngiltere  1,2
 Chelsea   İngiltere   1,1
 Bayern Münih  Almanya  1

Televizyondan ve YouTube üzerinden yayın yapan en fazla aboneye sahip Türk spor kanalları:

 Takım   Kanal  Kuruluş yılı  YouTube abone sayısı (Bin)
 Fenerbahçe  FB TV  2004  709
 Galatasaray  GS TV  2006  658
 Beşiktaş  BJK TV  2005  271
 Trabzonspor       -     -  112
 Bursaspor  Bursaspor TV  2009  23
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