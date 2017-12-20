Kulübün ismini tam yazmadılar diye ceza alacaklar

İngiltere'de lig yönetimi ilginç bir karar aldı. İngiltere 1. Lig ekibi AFC Wimbledon takımı, MK Dons ile oynadıkları mücadelede maç önü kitapçığında ve skorbordda rakiplerinin isminin 'tamamını' kullanmadıkları için disiplin kuruluna sevk edildi.

İngiltere Futbol Ligleri'nden (EFL) yapılan açıklamada, yapılan bu davranışın, "uygun olmayan bir yaklaşım ve adil olmayan bir şekilde eleştiri" olduğu belirtildi.

İKİ EZELİ KULÜP

Wimbledon FC kulübü, 2004 yılında Milton Keynes'e taşınarak ismini MK Dons yaptı. Bu sırada AFC Wimbledon takımı da, 9 yılda 5 lig atladı ve 2016 yılında da bir kez daha yükselerek MK Dons ile aynı lige yükseldi. İki kulübün ezeli bir rekabeti bulunuyor.



