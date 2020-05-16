Kulübü açıkladı: "Galatasaray'dan teklif yok"

Adı Galatasaray'la anılan genç futbolcu Talles Magno için kulübünden transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Kulübü açıkladı: 'Galatasaray'dan teklif yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2020 17:44
Adı Galatasaray'ın yanı sıra birçok Avrupa takımı ile anılan Vasco de Gama oyuncusu Talles Magno için, kulübünden açıklama geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; 17 yaşındaki genç golcü için henüz resmi teklif yapılmadı.

Genç forvet için transferde adı geçen diğer kulüpler arasında; Liverpool, PSG, Benfica, Sevilla, Bayer Leverkusen ve Lazio yer alıyor.

Talles Magno U-17 Dünya Kupası'nda Brezilya adına mücadele etti ve ilgileri üzerine çekti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için