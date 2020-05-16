Kulübü açıkladı: 'Galatasaray'dan teklif yok'

Adı Galatasaray'ın yanı sıra birçok Avrupa takımı ile anılan Vasco de Gama oyuncusu Talles Magno için, kulübünden açıklama geldi.Brezilya basınında yer alan habere göre; 17 yaşındaki genç golcü için henüz resmi teklif yapılmadı.Genç forvet için transferde adı geçen diğer kulüpler arasında; Liverpool, PSG, Benfica, Sevilla, Bayer Leverkusen ve Lazio yer alıyor.Talles Magno U-17 Dünya Kupası'nda Brezilya adına mücadele etti ve ilgileri üzerine çekti.