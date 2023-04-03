Kulübesi 'aslan', kalesi 'aslan'

Spor Toto Süper Lig'de 51 kez ağları sarsan Galatasaray bu gollerin 12'sini yedek kulübesinden buldu.



Son oynanan Adana Demirspor maçını da oyuna ikinci yarıda giren Midtsjö ve Zaniolo çevirdi. Kerem'le değişen Yunus Akgün de kazandırdığı penaltıyla takımını rahatlattı.



Galatasaray ayrıca bu sezon ligde 11. kez rakiplerine geçit vermedi.



19 golle ligin uzak ara en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılıların bu başarısında aslan payı tartışmasız Muslera'ya ait...



