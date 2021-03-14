Galatasaray forması ile 3. kez buluşan ve son döneminde ilk kez forma giydiği G.Antep maçında 2 gol atan Onyekuru bir sonraki hafta da Başakşehir ağlarını sarsmıştı. Ardından derin bir sessizliğe bürünen ve yedek kulübesine düşen Nijeryalı oyuncu, dün Kayseri'de hayat buldu.



68'de oyuna dahil olan futbolcu önce 81'de Kayseri'yi avladı, ardından da 89'da skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. En son 2 Şubat'ta ağları bulan Onyekuru, dün Kayseri ağlarını iki kez sarsıp 40 gün sonra duble gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, oyuna sonradan girdiği maçlarda 4 gol atarak bu alanda da en skorer 3 isimden biri oldu.



İki golü ile yıldızlaşan Henry Onyekuru, yedek kalmayı sorun etmediğini söyledi. 3 puanın kendileri için çok kritik olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, "Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor" dedi



