2021 yılı başladığında bu yana Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol attığı takım Galatasaray oldu.



Onyekuru (4), Mohamed (2), Babel, Kerem, Emre Akbaba ve Sekidika da 1'er golle Galatasaray'a katkı verdi.



Attığı 5 golün 4'ünü sonradan oyuna girerek atan Onyekuru, Gaziantep maçını 1-0'dan 2-1'e getirdi. 1-0 önde götürülen Kayserispor maçının 3-0 rahat kazanılmasını sağladı. 3 puana direkt etki etti.



Mohamed ilk golünü sonradan girdiği Başakşehir maçında atarken, Antalyaspor maçında attığı gol direkt 3 puan getirdi. 2 puana katkı verdi.



Emre Akbaba 1-1 biten Trabzonspor maçında golü attı.



