Kulübe, Galatasaray'a hayat veriyor

2021 yılı başladığında bu yana Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol attığı takım Galatasaray olurken, Emre Akbaba bunu geliştirdi

Haber; Sporx.com
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Kulübe, Galatasaray'a hayat veriyor
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29 Nisan 2021 11:05
Emre Akbaba
Emre Akbaba
Galatasaray
Galatasaray sahasında Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. Emre Akbaba ikinci yarıda görevi Emre Kılınç'tan devralırken galibiyeti getiren isim oldu.

2021 takvim senesinde oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım olan Galatasaray (11), Süper Lig'deki son üç golünü de bu isimlerden buldu. Emre Akbaba (Konyaspor), Mohamed (Antalyaspor), Emre Akbaba (Trabzonspor).

Onyekuru (4), Muhamed (2), Emre Akbaba (2), Babel, Kerem, ve Sekidika da 1'er golle Galatasaray'a katkı verdi.



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