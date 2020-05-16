Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Yurt içi uçuşlar Mayıs sonunda başlar'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs sonrasında turizmin başlaması ve yurt içi uçuşlarının başlama tarihine dair açıklamalarda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. Verilere göre yurt içi uçuşlar Mayıs sonunda başlayabilir." ifadelerini kullandı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. Verilere göre yurt içi uçuşlar Mayıs sonunda başlayabilir." ifadelerini kullandı.
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