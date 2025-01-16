Kulenovic'te pürüz çıktı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Hırvat ekibi, siyah-beyazlı yönetimin girişimlerine karşılık Sandro Kulenovic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
ELDEKİ TEK GOLCÜ
Zagreb ekibinin bu tutumundaki en büyük etken ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Arsenal ve Milan maçları öncesinde takımın diğer forveti Bruno Petkovic'in sakatlığının bulunması ve eldeki tek golcünün de Kulenovic olması.
Ayrıca Dinamo Zagreb ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro Kulenovic'in takımından yeni sözleşme beklediği de öğrenildi.
Hırvat ekibi, siyah-beyazlı yönetimin girişimlerine karşılık Sandro Kulenovic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
ELDEKİ TEK GOLCÜ
Zagreb ekibinin bu tutumundaki en büyük etken ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Arsenal ve Milan maçları öncesinde takımın diğer forveti Bruno Petkovic'in sakatlığının bulunması ve eldeki tek golcünün de Kulenovic olması.
Ayrıca Dinamo Zagreb ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro Kulenovic'in takımından yeni sözleşme beklediği de öğrenildi.