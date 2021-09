Kukoc'un favori takım arkadaşı Jordan değil, Pippen!

Yakında Hall of Fame sınıfına alınacak olan eski Chicago Bulls oyuncusu Toni Kukoc, en sevdiği takım arkadaşının Michael Jordan değil, Scottie Pippen olduğunu söyledi.



NBA.com'dan Sam Smith ile yaptığı sohbette Kukoc, beraber üç şampiyonluk kazandığı Pippen'ı kariyerindeki en iyi takım arkadaşı olarak tanımladı:



"Her zaman Michael'ın muhtemelen en iyi oyuncu olduğunu söylerim. Scottie benim için Michael kadar önemliydi. Tüm ekiple ilgilenir ve rakipleri asıl savunan oyuncu o olurdu. Topu getiren ve hücumda doğru adamları bulan oydu. Michael da maçı kazandırandı."



Kukoc, Jordan'ın kendisini nasıl etkilediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:



"Mümkün olan her şekilde. Çok kibar bir takım arkadaşı olmasa da, bir bakıma herkesi iyi bir şekilde antrenman yapmaya zorlardı."