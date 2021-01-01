Kukoc: "Shaq eğer Jordan'la oynasaydı, Bulls tarihin en iyi takımı olurdu"

Hall of Fame sınıfı oyuncusu Toni Kukoc, efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın, 1990'lı yıllarda Michael Jordan ile oynaması durumunda, Chicago Bulls'un "gelmiş geçmiş en iyi takım" olacağını iddia etti.



Heavy'den Scoop B Robinson ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Kukoc, Shaq'ın 90'lı yıllarda Jordan'ın yanında yer almış olması durumunda, Bulls'un "şimdiye dek oluşturulmuş en iyi kadro" olacağını belirtti:



"Topu kimin getirdiğinin bir önemi yok. O kadar çok hücum gücü var ki, bana kalırsa onlarla hiçbir takım rekabet edemezdi. Adil olmazdı."



Merhum genel menajer Jerry Krause ve yönetim, Bulls için tüm doğru hamleleri yapmış, Jordan ve Pippen'ın etrafında savunmalarını daha da sağlamlaştıran Dennis Rodman gibi oyuncuları getirdikleri bir kadro kurmuşlardı ve böylece sekiz yılda altı şampiyonluk kazanabilmişlerdi.



