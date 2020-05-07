Kudus transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya

Nordsjaelland forması giyen yıldız Mohammed Kudus için iki kulüp de oldukça ısrarlı. Galatasaray ve Fenerbahçe transferi bitirerek 'Transfer Golü' atma peşinde.

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Kudus transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya
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07 Mayıs 2020 09:52
Galatasaray ve Fenerbahçe bir yıldız oyuncu için daha karşı karşıya geldi… Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakip yarışıyor... Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin güleceği ise merak konusu…

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Cimbom'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istedi. Bilindiği gibi Aslan gelecek sezon genç ağırlıklı transferler yapacak.

FENER İKİ YILDIR TAKİP EDİYOR

F.Bahçe ise Kudus'u iki yıldır takip ediyor. Comolli geçtiğimiz sezon bizzat Nordsjaelland'la Mohammed Kudus için görüştü. Ardından şehre gitti ve oyuncuyla da görüşüp yemek yedi.

19 MAÇTA 9 GOLE İMZA ATTI

Kudus bu sezon Danimarka ekibiyle 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç yıldız Mohammed Kudus'ün kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor.

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